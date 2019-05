Migranti: in corso perquisizione Sea watch**

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - E' in corso una perquisizioni della Guardia di finanza a bordo della nave "Sea Watch 3", ancorata a Licata, dove è arrivata ieri mattina dopo il sequestro. L'equipaggio, come si apprende, sta collaborando con le forze dell'ordine. Tranne una giornalista americana, iscritta come facente parte dell'equipaggio, si sarebbe rifiutata di consegnare la telecamera con la quale ha filmato tutto.