Migranti: intimidazione a circolo Pd, Rc ‘clima pericoloso portato avanti da governo’

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Rifondazione Comunista esprime "piena solidarietà ad Emergency, Amnesty International e al Partito Democratico le cui sedi di Palermo sono state oggetto questa notte di una azione intimidatoria di chiaro stampo fascista". A dirlo è il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Palermo Vincenzo Fumetta. "Questa azione - aggiunge - si inquadra in un pericoloso clima portato avanti da questo governo e dai loro azionisti di maggioranza che attraverso l'esasperazione del vivere civile vogliono nascondere le fallimentari politiche della loro azione che ha visto, ad esempio in questi giorni, tagliare le risorse a scuola e sanità per dirottarle verso una misura che favorisce chi ha redditi più alti a discapito di chi ha di meno".