Migranti: M5S, ‘basta casi Sea Watch, Ue sia responsabile come sui conti’

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - ?Ci auguriamo che la disponibilità offerta dai governi di Francia, Germania, Portogallo, Finlandia e Lussemburgo porti a una rapida conclusione della vicenda Sea Watch 3 con lo sbarco dei migranti, sempre più stremati e sofferenti, e la loro immediata distribuzione in Europa. Ma non è possibile andare avanti così, con un estenuante braccio di ferro diplomatico per ogni singola nave che compare all'orizzonte, con soluzioni caso per caso basate sulla discrezionalità e la buona volontà dei singoli governi?. Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori M5S delle commissioni Affari Esteri e Politiche Ue di Palazzo Madama. ?E' ora di battere i pugni sul tavolo di Bruxelles e di pretendere subito dall'Unione europea il superamento del folle e iniquo regolamento di Dublino che impone l'accoglienza dei migranti in Europa al solo Paese di sbarco. Sono almeno cinque anni che il Movimento 5 Stelle lo chiede: bisogna imporre un logico ed equo principio di distribuzione, che sia automatico e obbligatorio e che venga fatto rispettare dall'Ue con lo stesso rigore applicato ai conti pubblici. Non si può predicare responsabilità in economia e non assumersi la responsabilità condivisa di accogliere chi cerca rifugio nel nostro continente?, conclude la nota dei senatori Cinquestelle.