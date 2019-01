Migranti: Martina, ‘senza operazione Sophia Italia resta sola’

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - ?Fino al 2015 l'Italia era sola a contrastare i trafficanti di esseri umani e ad impedire i naufragi nel Mediterraneo. Dopo la tragedia del 18 aprile 2015, l'Unione europea ha reagito dando un segnale di unità e di solidarietà verso l'Italia, sostenendo la proposta di Federica Mogherini di creare la prima operazione navale europea nel Mediterraneo, messa in piedi a tempo di record, per smantellare il traffico di esseri umani provenienti dalla Libia. Operazione Sophia ha fermato 151 scafisti, neutralizzato 550 imbarcazioni e addestrato 325 guardacoste libici". Lo afferma Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd. "È stata -ricorda- una storia di successo, un esempio importante di cooperazione tra Stati europei che ha dimostrato come si possa costruire una vera difesa europea da mettere al servizio della pace, della sicurezza e della stabilità del Mediterraneo. Senza Sophia e senza l'Ue, l'Italia tornerebbe a essere sola a gestire le emergenze in mare, lasciando campo libero ai trafficanti di essere umani, e con un rischio molto concreto che le partenze dalla Libia possano riprendere a ritmo serrato già dalle prossime settimane".