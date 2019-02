Migranti: Mattarella, ‘cultura è incontro che accresce popoli e persone’

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Matteo Ricci ha dimostrato concretamente che "la cultura non ha confini nè rifiuti, ma si integra, si unisce, accresce comunque la dimensione e la personalità di ciascuno". E' stato "un esempio di rapporto semplice, concreto, profondo tra culture e popoli diversi". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma all'inaugurazione del nuovo centro per l'accoglienza e l'integrazione aperto presso il Centro Astalli e intitolato proprio al gesuita. "Matteo Ricci -ha ricordato ancora il Capo dello Stato- ha scritto l'amicizia è più utile delle ricchezze: non dice è più meritoria, come certamente pensava; è migliore, come certamente pensava; ma è più utile, perchè è vero che l'amicizia più delle ricchezze è utile nella convivenza umana". Mattarella ha quindi sottolineato come di fronte alla "concretezza di storie vissute, accoglienza ed integrazione" siano la risposta giusta per ricordare che "al centro di ogni cosa vi è la dignità di ogni persona umana e la solidarietà tra tutte loro".