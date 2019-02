Migranti: Mattarella, ‘da America latina esempio per Ue per approccio comune’

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - La crisi del Venezuela sta avendo ripercussioni anche per quanto riguarda il fenomeno migratorio, visto che "oltre due milioni di venezuelani sono fuggiti dal proprio Paese, trovando asilo provvisorio nei Paesi intorno". Questo perchè "l'America latina, con gli accordi di Quito, ha messo in campo un'azione solidale e concertata tra i Paesi dell'America latina. E' un'iniziativa significativa, che è anche un richiamo, un insegnamento per l'Unione europea, che non è ancora riuscita ad elaborare un programma e un approccio comune per un fenomeno che è globale e comunque in Europa continentale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma, presso il Centro Astalli, all'inaugurazione del nuovo centro 'Matteo Ricci' per l'accoglienza e l'integrazione. (segue)