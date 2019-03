Migranti: Molteni e Morrone, ‘sindaci Cervia e Ravenna via da Mediterranea’ (2)

(AdnKronos) - "Con sorpresa - dicono ancora Morrone e Molteni - apprendiamo, inoltre, che anche la Regione Emilia-Romagna detiene una partecipazione dello 0,0797 per cento del capitale della Banca. Partecipazione di natura prettamente ?politica', seppure simbolica, che tuttavia, oggi, secondo quanto sostenuto dal consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, potrebbe mettere in imbarazzo la Giunta di Stefano Bonaccini, a cui converrebbe uscire dalla partecipazione e, eventualmente, chiedere alla Banca un risarcimento per il danno d'immagine". "Insomma, volevano creare un ?caso' politico per colpire il governo e provocarlo con un atto di forza, hanno ottenuto il contrario. Ora risulta chiaro a tutti -concludono Morrone e Molteni- che l'unico scopo di queste Ong è strumentalizzare le attività di salvataggio per violare le leggi nazionali e europee in materia di immigrazione illegale, mettendo di fatto a rischio la sicurezza dello Stato?.