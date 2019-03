Migranti: Morelli, ‘Sala vessa milanesi e poi passeggia contro Governo’

Milano, 2 mar. (AdnKronos) - "Da lunedì a venerdì Sala e il Pd si ingegnano su come vessare i milanesi mentre il sabato si rilassano passeggiando contro le politiche di difesa dei confini volute dal governo". E' il parere del leghista Alessandro Morelli, deputato e capogruppo della Lega a Palazzo Marino. "Piuttosto che pensare a come far entrare più clandestini, sarebbe stato utile che in questi anni avessero provato a far arrivare Ema o a non alzare il prezzo del biglietto", aggiunge ancora. "L'unica vera ossessione di Sala è la Lega all'opposizione in città, ma che dalla Regione cerca di limitare i danni per i cittadini su Atm, e dal Governo del Paese sta portando a Milano centinaia di milioni per le grandi infrastrutture e grazie alla quale Milano è ancora in gioco per la partita delle Olimpiadi. Altro che periferie e ultimi, quelli che marciano oggi sono razzisti: ce l'hanno con gli italiani", conclude.