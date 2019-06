Migranti: nave Sea watch, Procuratore aggiunbto Vella a Lampedusa

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Il Procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, è in viaggio verso Lampedusa per seguire da vicino gli sviluppi della nave Sea watch, ferma da due giorni a circa due miglia dall'isola. Oggi la Procura ha iscritto, come atto dovuto, nel registro degli indagati Carola Rackete, la comandante della nave, accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave militare.