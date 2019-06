Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa, nella notte arrivati in 15 su un barchino

Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - Nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove nella notte sono arrivati 15 migranti, tra cui alcuni eritrei. Poco prima delle due di notte i migranti, a bordo di una barchetta in legno, sono stati trainati in porto da un mezzo della Guardia costiera. Poche ore prima erano arrivati altri 38, sempre su una barca in legno.