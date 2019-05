Migranti: Orlando, ‘gioia per salvataggio Nave Mare Jonio’

Palermo, 9 mag.(AdnKronos) - "Grande gioia per le 29 vite salvate dagli amici di Mare Jonio ma allo stesso tempo grande turbamento per le morti invisibili che continuano nel Mediterraneo. Quelle morti rese invisibili da inaccettabili e inumane politiche di negazione dei diritti fondamentali e di ostacolo a quanti vogliono operare per salvare vite umane". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato la notizia del salvataggio di 29 naufraghi effettuato dalla imbarcazione Mare Jonio" nel mare Mediterraneo.