Migranti: Palermo, Digos all’Ufficio Anagrafe

Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - Uomini della Digos si sono presentati questa mattina negli uffici Anagrafe di Palermo. Secondo quanto si apprende i poliziotti avrebbero chiesto alcune informazioni sulle procedure che riguardano le istanze dei richiedenti asilo. Una 'visita' che arriva dopo l'annuncio del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di sospendere l'applicazione del Decreto Salvini. Il dirigente del servizio, Maurizio Pedicone, proprio ieri ha chiesto ai funzionari e agli addetti di seguire la disposizione del sindaco Leoluca Orlando. Da oggi sono riprese le prenotazioni per chiedere la residenza e la carta di identità per i migranti richiedenti asilo e i titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari, che secondo la legge approvata lo scorso autunno non sono più rinnovabili.