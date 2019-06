Migranti: Palermo, giudice pace annulla decreto espulsione ghanese Paul

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Il giudice di pace di Palermo ha annullato il decreto di espulsione a carico di Paul Yaw, l'idraulico ghanese per il quale il missionario laico di Palermo Biagio Conte ha digiunato per quasi due settimane nella piazza in cui uccisero don Pino Puglisi. Secondo il giudice il decreto di espulsione emesso lo scorso aprile nei confronti dell'uomo aveva un visio di forma, dunque andava annullato. Adesso si attende l'11 giugno quando il Tar deciderà sul rilascio del permesso di soggiorno a Paul. Nelle scorse settimane, il Tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso presentato dall'avvocato di Paul Giorgio Bisagna, sospendendo il decreto di espulsione. Oggi la decisione di annullare definitivamente il provvedimento.