Migranti: Patriarca, Di Maio illuso Italia isolata

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - ?Di Maio è un povero illuso se pensa di convincere gli altri paesi Ue ad accettare le quote per i migranti. L'unico alleato dell'Italia in Europa è Orban, che ha sempre e solo risposto picche?. Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca. ?Una situazione paradossale, in cui il nostro governo -aggiunge- sa solo dire che i nostri porti sono chiusi. Ancora una volta siamo inefficaci e isolati a livello europeo. Siamo ostaggio di un governo che ha un solo obiettivo: respingere i migranti?.