Migranti: Patronaggio, ‘per favoreggiamento si procede separatamente’

Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Resta aperto il fascicolo he vede indagata Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il quale "si procede separatamente". Così, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. "Quella sarà la sede dove valutare se l'azione di salvataggio dei migranti effettuata nelle acque antistanti la zona Sar libica sia stata un'azione necessitata".