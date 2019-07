Migranti: Patronaggio, ‘vedetta Gdf è nave da guerra’

Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Per la Procura di Agrigento la motovedetta della Guardia di Finanza che ha provato a bloccare l'ingresso al porto della nave Sea watch è considerata una "nave da guerra". Come spiegato dal Procuratore Luigi Patronaggio incontrando i giornalisti. La Procura ha chiesto la convalida dell'arresto operato dalla Guardia di finanza in relazione agli atti di resistenza con violenza nei confronti di una nave da guerra, individuata proprio nella motovedetta della Gdf. I pm hanno chiesto la convalida anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.