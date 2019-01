Migranti: Pd e Leu, ‘governo in aula su deportazione a Castelnuovo’

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Lo sgombero in atto al Cara di Castelnuovo di Porto irrompe nei lavori sul ddl referendum alla Camera. Roberto Morassut del Pd e Rossella Muroni di Leu hanno portato il caso all'attenzione dell'aula chiedendo chiarimenti al governo sulla "deportazione" in atto. Un riferimento che ha fatto insorgere la Lega. "Il governo riferisca in aula -ha chiesto il dem Morassut- al più presto su quanto accaduto oggi a Castelnuovo di Porto. Una delle strutture più importanti per l'accoglienza degli immigrati che è stata sgomberata con azioni che non sono degne di una nazione civile. Le persone sono state portate via dopo anni di integrazione, alcuni dovranno lasciare il lavoro, e i bambini la scuola. Un'operazione vergognosa, che stravolge i principi della Costituzione e le norme del rispetto dei diritti umani. Queste sono le conseguenza nefaste del decreto Salvini. Domani ci sarà una grande mobilitazione contro quanto accaduto".