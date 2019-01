Migranti: Pizzarotti, ‘Castelnuovo pagina nera governo’

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "I dati ci dicono che presto aumenteranno gli irregolari nelle nostre città. Persone che fino a ieri erano organizzate e si stavano integrando nelle città col sistema Sprar si ritroveranno, le ritroveremo, per strada, non si sa dove e non si sa quando. Come bambini o donne che fino ad oggi potevano affrontare percorsi di integrazione linguistica". Lo scrive su Facebook il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune. "Nessuno si sta occupando dei rimpatrii, ma soprattutto si rafforza il concetto di forti con i deboli, deboli con i forti. Questa è una pagina nera del governo italiano. Italia, reagisci, perché oggi hai un grosso problema: l'indifferenza" .