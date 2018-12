Migranti: Pizzarotti, Salvini blocca porti ma su sicurezza non pervenuto

Roma, 22 dic. (AdnKronos) - "Salvini di fatto non ha mai fatto nulla, al di là del decreto sicurezza -che non affronta minimamente il problema legato al tema dell'immigrazione- il ministro e vicepremier in questi mesi ha solo comunicato. Non so se lo ha fatto bene o male, ma sicuramente in modo efficace: nessuno guarda più al risultato di quel che si dice". Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune, dopo che il responsabile del Viminale ha chiuso i porti italiani all'ennesima nave di un'Ong spagnola battente bandiera spagnola, l'Open Arms. "Al di là di bloccare delle navi o chiudere dei porti, come azioni di governo non si è fatto nulla - sentenzia Pizzarotti - Ma vedo assuefazione nei cittadini, un tema preoccupante che non è una novità di oggi: era evidente già con Renzi e ancor prima con Berlusconi. Ma questo tipo di comunicazione prima o poi diventerà inefficace, prima o poi la gente si chiederà se ha avuto o meno un beneficio dalle politiche del governo e tirerà le somme".