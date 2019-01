Migranti: pm Palermo, trafficanti uomini eludevano controlli Polizia (2)

(AdnKronos) - Dall'attività di indagine coordinata dalla Dda della Procura della Repubblica di Palermo, dal Procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai pm Geri Ferrara, Federica La Chioma, Claudia Ferrari, è emerso "come il tunisino Moncer Fadhel, (alias ?Giovanni? alias ?Boulaya?, riconosciuto anche per la caratteristica e folta barba nera), vertice indiscusso dell'organizzazione e responsabile delle componenti criminali rispettivamente operanti in Italia e in Tunisia, abbia nel corso dell'ultimo biennio promosso e diretto una molteplicità di trasporti via mare, provvedendo al parziale reimpiego delle ingenti somme di denaro contante provenienti dalle attività illecite perpetrate dal sodalizio attraverso ingenti investimenti, realizzati con l'acquisizione di un'azienda agricola, di un cantiere nautico e di un ristorante di pregio ubicato sul centralissimo lungomare di Mazara del Vallo (Trapani), tutti fittiziamente intestati a terze persone allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando cui è potenziale destinatario il promotore tunisino". Per i pm "la caratura criminale di Moncer Fadhel emergeva, inoltre, da alcune conversazioni telefoniche in cui lo stesso ammetteva di aver, quanto meno in una circostanza, personalmente sollecitato la falsificazione di verbali di arresto e di aver pagato una tangente ai funzionari locali della polizia tunisina della città di Kelibia in occasione del fermo, avvenuto in quell'area, di uno dei sodali dell'organizzazione".