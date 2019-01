Migranti: Porchietto (Fi), ‘Di Maio usa bignami geopolitica datato’

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - "Di Maio usa un 'bignami' della geopolitica un po' datato forse preso in prestito da qualche bancarella: lodevole l'invito ai Paesi europei a lasciare l'Africa agli africani ma il nostro vicepremier che non sa di lavoro, non sa di economia, sulla geopolitica va anche peggio". Lo afferma Claudia Porchietto, deputata di Forza Italia. "Quiz -aggiunge- per il nostro statista Di Maio: qual è la neo potenza mondiale che sta 'depredando' l'Africa di materie prime, cibo, terra, in cambio di opinabili infrastrutture -che il vicepremier Di Maio mostra cosi di odiare- e che vi esporta come manodopera gratis i propri detenuti come lavoratori a zero costi? Vogliamo essere generosi. Diamo un aiutino: parola con 4 lettere ed è uno dei Paesi che Di Maio si e' affrettato a visitare non appena al governo".