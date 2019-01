Migranti: Prestigiacomo su Sea Watch diventa un caso, è rivolta in Fi/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Ma qualunque sia stata la molla che l'ha indotta ad aggirare il divieto delle autorità a salire sulla Sea Watch, per Fi il boccone Prestigiacomo è amarissimo da mandar giù. Tanto più che un nuovo test elettorale è dietro l'angolo e vivo il timore diffuso che Salvini continui a cannibalizzare l'alleato azzurro. La più dura è Alessandra Mussolini: "Ormai si preferisce Fratoianni a Salvini. Mi dispiace dire 'l'avevo detto'", sbotta in un Tweet. Ma accanto alla sua si ergono -tra le altre- le voci di Giorgio Silli, deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del partito, Alessandro Cattaneo, Stefano Benigni, Mauro D'Attis, Stefano Cavedagna, Galeazzo Bignami. "Non condivido la presenza della collega Prestigiacomo insieme ad altri parlamentari di sinistra sulla Sea Watch - scrive su Fb Bignami - Non mi rappresenta e mi auguro che non rappresenti nemmeno la linea politica di Forza Italia". Per Cattaneo, "quanto fatto o detto da colleghi di partito sulla vicenda Sea Watch, all'inseguimento di Pd o LeU, non trova la mia condivisione". "Certe iniziative estemporanee al fianco di Pd e LeU da parte di alcuni colleghi - gli fa eco Silli - sono a titolo personale e non rappresentano la posizione del partito in tema di immigrazione".