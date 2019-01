Migranti: Prestigiacomo su Sea Watch diventa un caso, è rivolta in Fi/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Dei malumori nel partito "me ne occuperò poi, non ora - taglia corto Prestigiacomo parlando con l'Adnkronos- Adesso la priorità è essere su questa nave, per verificare in quali condizioni vertono i 47 migranti a bordo, ormai stremati da 9 giorni" in balia del mare, "e aver conosciuto lo straordinario equipaggio che con grande professionalità sta assistendo queste persone". Tradotto: un altro calcio negli stinchi al ministro dell'Interno, che sul caso Sea watch parla di prove, contro comandante ed equipaggio, che nelle prossime ore saranno messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono poche e isolate le voci nel partito che prendono le difese di Prestigiacomo. Una, ma di peso, è quella della vicepresidente della Camera Mara Carfagna. "Dispiace che il ministro Salvini accusi tre parlamentari di aver violato la legge, dimenticando che le prerogative ispettive dei parlamentari sono dovere ed obbligo a difesa dello Stato e dei cittadini che essi rappresentano. Può piacere o no, ma non esiste una legge che dichiara illegittimo ciò che è sgradito a chi governa", mette nero su bianco in una nota. Anche Micciché si schiera dalla parte della parlamentare siracusana. "Bravissima Stefania! Ha fatto bene, anzi benissimo, a salire sulla nave Sea watch per accertarsi delle condizioni dei migranti a bordo. Io davvero non riconosco più tanti miei colleghi di Forza Italia, che hanno preso le distanze da questo gesto di umanità...", dice all'Adnkronos il commissario di Forza Italia in Sicilia e presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che "appoggia pienamente" la decisione della deputata forzista.