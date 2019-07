Migranti: Procuratore Agrigento ‘Voluto impatto Sea watch e Gdf’, Carola si difende/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Intanto resta aperto il fascicolo he vede indagata Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il quale "si procede separatamente". "Quella sarà la sede dove valutare se l'azione di salvataggio dei migranti effettuata nelle acque antistanti la zona Sar libica sia stata un'azione necessitata. La gip deciderà sulla convalida entro domani. Il legale di Carola, Alessandro Gamberini, all'uscita del Palazzo di giustizia ha detto ai giornalisti: "Carola Rackete è una donna molto decisa, si è assunta la responsabilità di entrare in porto perché lo staff medico le aveva detto che la situazione stava peggiorando a bordo". Carola Rackete era stata trasferita questa mattina da Lampedusa a Porto Empedocle, a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza. Poi, da lì, dove è stata accolto da un coro di solidarietà a cui lei ha risposto con un saluto e un sorriso, è stata portata in auto al Palazzo di giustizia. Anche qui uno striscione di solidarietà, subito rimosso dalla Digos, e grida di benvenuto.