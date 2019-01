Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "49 persone vagano in mare da 11 giorni in balia delle onde, del vento e del cinismo. Un'odissea. Tra loro donne e bambini. Hanno bisogno di cure mediche e aiuto. Vogliono fare finta di niente? Non io, non noi. Aprite i Porti e aiutiamoli! #SeaWatch". Lo scrive Matteo Richetti, parlamentare Pd, su Twitter.