Migranti: Salvini, in Italia si entra solo chiedendo permesso e per favore

Bormio (So), 1 gen. (AdnKronos) - "L'anno scorso di questi tempi c'era Gentiloni presidente del Consiglio, la Boldrini presidente della Camera e ne arrivavano a centinaia di migliaia, in sei mesi abbiamo bloccato gli sbarchi, perchè in Italia si entra solo chiedendo permesso e per favore". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Bormio.