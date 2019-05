Migranti: Sea watch ancora ferma a 15 miglia da Lampedusa, a bordo 47 persone

Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - E' ancora ferma a 15 miglia da Lampedusa, al limite delle acque territoriali italiane la nave Sea watch 3 con a bordo 47 persone. Da ieri mattina la nave 'pendola', come si dice in gergo tecnico, davanti alla acque territoriali in attesa di conoscere la sorte dei 47 migranti rimasti a bordo dopo l'evacuazione sanitaria delle 18 persone, tra cui donne e bambini, di ieri sera a Lampedusa. Motovedette della Guardia costiera e della Finanza hanno portato poco dopo le 19 di ieri a Lampedusa i due neonati e i cinque bambini piccoli con i rispettivi genitori, sette mamme e tre papà e un uomo gravemente ferito. Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, che si trova a Lampedusa per gli interrogatori del comandante e del capomissione della Mare Jonio, ieri sera è andato al molo allo sbarco delle famiglie fatte scendere dalla Sea Watch e ha aperto, come prassi, un fascicolo contro ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.