Migranti: Sea Watch, ‘pronti per tornare in mare ma le autorità non vogliono’

Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Ci è stato detto che la nostra nave non è pronta per tornare a soccorrere". E' la denuncia di Sea watch 3 che in un video pubblicato su Twitter spiega di essere ancora al porto di Catania, dopo il fermo della Guardia costiera per alcune irregolarità riscontrate. Il capomissione Kim spiega in un video: "L'indagine della procura ha dimostrato che abbiamo fatto tutto in ordine e che se non fossimo intervenuti quelle persone sarebbero morte". "Abbiamo avuto ispezioni appena un mese ed era risultato tutto in regola, vogliamo che la gente sappia che noi siamo pronti", dice ancora Kim. La nave era stata bloccata dopo lo sbarco di 47 migranti che erano stati tenuti per giorni al largo di Siracusa.