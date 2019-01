Migranti: Sibilia, ‘voteremo sì ad autorizzazione per Salvini’

Roma, 30 (AdnKronos) - Sulla richiesta di autorizzazione per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, "va fatta una riflessione tecnica all'interno della Giunta, ma se il caso andrà in Aula, noi voteremo assolutamente sì. Il M5S non ha mai negato il processo a un politico". Lo dice il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, del Movimento 5 stelle, ospite di 'Circo massimo', su Radio capital. "Su queste questioni -sottolinea- non c'è libertà di coscienza, ci sarà una decisione unitaria", ma "vedo improbabile un referendum online. Ci fu un'azione corale del governo -ribadisce il sottosegretario- Non credo che verrà messa in discussione la tenuta dell'esecutivo. E penso che sia la stessa posizione dei leghisti". Sibilia dice poi di vedere "cose strane a livello di giustizia: le Procure di Catania e Palermo hanno archiviato il caso. Ci sono delle situazioni che lasciano dei dubbi. Non mi permetterei mai di dire che è una manovra politica della magistratura, ma vedendola con gli occhi del cittadino mi sembra complicato capire, visto che due procure e un Tribunale dei ministri hanno già archiviato".