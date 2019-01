Migranti: sindaco Cinisi, il decreto fa schifo ma io applico la legge

Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Il decreto sicurezza fa schifo, ma io lo applico perché sono un sindaco a applico la legge". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo parlando del decreto Salvini. "A me la disobbedienza civile che passa per i concetti di violazione di legge non mi piace - dice - E' lo stesso discorso che riguarda il Comune di Riace. Siamo in uno stato di diritto e se vogliamo evitare la barbarie, a noi sindaci tocca applicare la legge". "Ovviamente non significa tenere la bocca chiusa - prosegue il sindaco - Abbiamo il diritto e il dovere di recriminare i contenuti più giusti ma chi indossa una fascia tricolore e le sue funzioni sono quelle di applicare le norme. Io sindaco non posso disapplicare una norma ma questo non vuol dire che la norma sia giusta".