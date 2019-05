Migranti: sindaco Lampedusa, ‘per il governo Lampedusa non esiste’

Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Per questo governo l'isola di Lampedusa non esiste. L'esecutivo non può continuare a non prendere in considerazione Lampedusa. Se ci fosse un po' di rispetto istituzionale, il Comune dovrebbe essere almeno interpellato dal governo, invece niente. Il silenzio assoluto". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, commentando gli ultimi sviluppi sullo sbarco di ieri sera sull'isola. Con la nave Sea watch sequestrata e i 47 migranti a bordo fatti scendere su ordine della Procura ."A Lampedusa non esiste solo un problema degli sbarchi ma di hotspot e ordine pubblico - dice ancora Martello - Esistono una serie di problemi. E per dovere istituzionali noi dovremmo parlare con il governo ma non accade". "Arrivati a questo punto non è un governo degli italiani se l'istituzione non fa l'istituzione non è democrazia", dice. "Non parlo di abbandono - aggiunge Martello - ma noi ci carichiamo di colpe che non abbiamo. E, siccome Lampedusa è stata per troppo tempo ignorata dal governo, ora 'grazie' alla Sea watch e alla Mare Jonio prima ogni giorno siamo sui giornali". Il sindaco ritiene "opportuno" un incontro "tra l'istituzione locale e il governo". Invece "non li abbiamo mai sentiti né visti".