Migranti: sindaco Lampedusa, ‘politica disinforma solo per fomentare piazze’

Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "La politica continua a disinformare la gente solo per fomentare le piazze, specie in questo periodo elettorale...". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, che commenta gli ultimi fatti accaduto ieri sull'isola. Con la nave Sea watch alla fonda per tutto il giorno, l'annuncio del Governo che non sarebbe sbarcato nessuno e poi lo sbarco in serata disposto dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. "Bisognerebbe fare un po' di chiarezza sui ruoli che ricopre ognuno di noi - dice il primo cittadino - ormai c'è una invasione di campo tra ministeri e istituzioni, la gente non sta capendo più niente. Questo è il classico esempio di ciò che è accaduto ieri a Lampedusa. Sono successe tante cose. Intanto bisognerebbe capire chi comanda a mare, ad esempio, è il ministero della Difesa? Se ci sono problemi di irregolarità c'è la Procura e poi c'è la politica che continua, come dicevo prima, a disinformare la gente solo per fomentare le piazze a fini elettorali".