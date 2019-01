Migranti: sindaco Lampedusa: ‘porto è aperto, isola per Salvini non esiste più’

Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Lampedusa è stata cancellata dall'agenda politica e anche dalla geografia politica, per quanto riguarda il problema dell'immigrazione. Lampedusa per il ministro dell'Interno non esiste...". E' il duto atto di accusa del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che in una intervista all'Adnkronos lamenta di essere stato "lasciato solo" dal Governo sul versante migranti. "ll porto di Lampedusa è aperto, vorrei ricordare che nel 2018 ci sono stati 300 sbarchi...", dice ancora Martello, parlando anche delle polemiche sul decreto sicurezza. "L'hotspot non è chiuso - spiega il primo cittadino dell'isola che nel 2011 ospitò oltre seimila migranti arrivati un pochi giorni - Perché c'è una parte della struttura che è aperta e può ospitare fino a 96 migranti". Nelle scorse settimane ci sono stati diversi sbarchi, a bordo di piccole imbarcazioni, con a bordo soprattutto maghrebini arrivati direttamente al porto di Lampedusa. Alla domanda se ha sentito il ministro dell'Interno Matteo Salvini, Martello ha detto: "No".