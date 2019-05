Migranti: sindaco Lampedusa, ‘riflettori solo su navi ong ma sbarchi sono continui’

Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Ieri, per l'ennesima volta, e semmai ce ne fosse bisogno, si è capito che i porti sono aperti e che continuano a esserci gli sbarchi di migranti in Italia. Solo che i riflettori si accendono solo quando la nave è di una ong, mentre gli sbarchi a Lampedusa sono continui". E' l'amaro sfogo di Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa che all'Adnkronos dice: "Se c'è una ong allora succede il finimondo, arrivano tv e giornlisti. Mentre per noi è la normalità ma non gliene frega niente a nessuno". "Quasi quotidianamente sbarcano migranti a bordo di barchini piccoli o grandi ma non ne parla nessuno, non li vede nessuno. Poi, se i migranti sono stati soccorsi da una ong apriti cielo. Non è normale".