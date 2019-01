Migranti: Taverna, ‘se non si muove Italia non si muove nessuno, Ue impari’

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "L'Europa che per anni ha fatto orecchie da mercante sulla questione dei migranti dovrebbe imparare il valore della solidarietà dall'Italia. Le politiche portate avanti in questi mesi hanno iniziato a far capire a Bruxelles che i giochetti sono finiti e che il fenomeno migratorio deve riguardare tutti. Detto questo, bene ha fatto Luigi Di Maio a ribadire la nostra disponibilità a non lasciare in mare donne e bambini?. Lo dichiara in una nota, Paola Taverna, vicepresidente del Senato. ?Assistiamo - prosegue - ai soliti rimpalli vergognosi sulla pelle dei più deboli e se non si muove l'Italia non si muove nessuno. L'Europa continua a far finta di niente, Malta tergiversa...siamo pronti a intervenire dando priorità a donne e bambini in difficoltà. L'Ue però farebbe bene a prendersi le proprie responsabilità e a iniziare a comportarsi con umanità come ha sempre fatto il nostro Paese". "Dopodiché saranno messe in campo le verifiche del caso e certo non smetteremo di puntare i piedi per ottenere in Europa una discussione seria e una presa di posizione degna di questo nome?, conclude.