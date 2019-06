Migranti: tratta di esseri umani, scoperto lucroso sistema trasferimento denaro all’estero

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Le indagini della Guardia di Finanza di Palermo che hanno portato all'alba di oggi al fermo di quattro persone accusate di tratta di esseri umani, "hanno anche consentito di far luce su un articolato e lucroso sistema di trasferimento di denaro contante all'estero, denominato ?Euro to Euro?, utilizzato dalla compagine criminale per il trasferimento dei proventi illeciti grazie al concorso di due ulteriori cittadini nigeriani residenti a Palermo, denunciati a piede libero".