Migranti: Trizzino (M5S), ‘Ora basta fare finta di niente, ci sono vite umane in pericolo’

Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - "Mentre l'Europa si gira dall'altra parte, l'Italia viene lasciata ancora una volta sola. Ho taciuto più di ogni mia capacità di sopportazione e l'ho fatto nella speranza che qualche paese si convincesse ad accogliere le due navi che vagano da giorni nel mare Mediterraneo. Adesso basta! Non possiamo far finta di niente ed aspettare che Malta o qualche altro Stato ?'si convinca'' prima di noi. Ci sono vite umane in pericolo sotto i nostri occhi e non possiamo fare finta di non accorgercene". E' la dura presa di posizione del deputato M5S Giorgio Trizzino. "Mi unisco a quel sentimento espresso dal presidente del consiglio Conte: facciamo un patto con il mondo che ci guarda e diamo l'esempio accogliendo queste vite disperate gridando che sarà l'ultima volta perché dalla prossima dovrà toccare ad un altro Paese", dice. "Siamo uomini e donne come loro che sono soltanto profughi in cerca di un pezzo di terra sicura dove poter finalmente riposare - dice Trizzino- Iniziamo davvero un ponte umanitario per aiutare queste persone nei loro paesi di origine: organizziamo aiuti umanitari verso i paesi più bisognosi, riempiendo i nostri aerei militari di generi alimentari e beni di prima necessità da fare avere a chi ne ha maggiormente bisogno e chiedendo agli altri paesi europei di seguire il nostro esempio". E ancora: "L'Italia è stata la culla della civiltà del Mediterraneo e dell'Europa intera e ciascuno di noi deve poter continuare a dire a testa alta ?'sono italiano''".