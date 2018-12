Migranti: Unterberger, sì a Global Compact, serve gestione condivisa

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "È positivo il voto favorevole dell'Italia all'Onu sul global compact per i rifugiati. Adesso aderisca anche a quello per i migranti". Lo dichiara in una nota la senatrice Svp, Julia Unterberger. "Proprio oggi si celebra la giornata internazionale dei migranti. La migrazione sarà il grande tema dei prossimi vent'anni e quindi spero che questa giornata venga usata per capire come governare il fenomeno lontano dai pregiudizi e dagli stereotipi". "Il Global Compact sui migranti ? continua Unterberger ? non introduce, come invece va sostenendo una certa propaganda di destra, un diritto umano alla migrazione, ma punta a una gestione del fenomeno nel tempo, con l'impegno, da parte dei paesi di partenza, a riprendersi gli immigrati illegali. L'Italia avrebbe solo da guadagnarci". "Che si tratti di rifugiati o di migranti economici, l'emigrazione richiede una politica condivisa a livello internazionale, per evitare l'insorgere di tensioni nei paesi ospitanti e garantire il rispetto dei diritti umanitari. Per questo bene ha fatto l'Italia votare favorevolmente al Global Compact sui rifugiati, che garantisce un supporto ai paesi ospitanti, e bene farebbe ad aderire a quello sui migranti. Io spero davvero che il Parlamento si esprima a favore."