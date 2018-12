“Milan e Chelsea verso lo scambio Higuain-Morata”

Londra, 21 dic. (AdnKronos) - Higuain in cambio di Morata? Sembrerebbe questa l'ipotesi in ballo dopo che il Chelsea è tornato a manifestare un forte interesse per l'attaccante del Milan, , per la finestra di gennaio. L'argentino è stato un obiettivo del manager del Chelsea, Maurizio Sarri, la scorsa estate e il club inglese ha tenuto colloqui iniziali con la Juventus. Tuttavia, le trattative non si sono sviluppate e l'attaccante si è trasferito al Milan in prestito con un'opzione di acquisto. Sarri conosce bene Higuain e per convincere il Milan a privarsene potrebbe offrire Alvaro Morata.