Milano: appicca incendio dentro scalo Fs, arrestato

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Un uomo marocchino di 38 anni è stato arrestato ieri sera dopo aver appiccato un incendio all'interno dei locali dell'ex scalo ferroviario di via Toffetti. La Sala Operativa ha allertato la pattuglia Polfer di Milano Lambrate che ha preso della confessione dell'extracomunitario: l'uomo usava quei locali come fossero il dormitorio e, riferisce la polizia, avrebbe appiccato il fuoco senza un motivo. Gli agenti hanno provato ad accompagnare in caserma il 38enne, irregolare e con precedenti, ma lui ha opposto resistenza con violenza, facendo scattare le manette per incendio e resistenza a pubblico ufficiale.