Milano: arrestata truffatrice in trasferta da Napoli

Milano, 30 mar. (AdnKronos) - Partiva da Napoli per commettere truffe in Lombardia, recuperando soldi e gioielli dalle vittime raggirate al telefono da un complice. Una donna di 47 anni è stata arrestata dai carabinieri per una truffa riuscita e altre tre tentate in Lombardia lo scorso anno. I militari sono riusciti a identificare la donna attraverso alcune immagini video, che hanno ripreso la donna e i suoi tatuaggi, dopo che era riuscita a farsi consegnare da un anziano oro e preziosi per circa 20mila euro. Alla donna è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare nel suo appartamento a Napoli, dove si trova agli arresti domiciliari, mentre il complice è ancora ricercato.