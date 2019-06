Milano: arrestato spacciatore di Shaboo, nel suo box 26 biciclette

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - Gli agenti del Commissariato Lambrate di Milano hanno arrestato un filippino per detenzioni ai fini di spaccio di droga e lo hanno denunciato per ricettazione dopo aver trovato 26 biciclette di valore nel suo garage. L'arresto è di ieri notte: la polizia ha visto l'uomo, 46 anni, piuttosto agitato sul viale Gran Sasso e lo hanno perquisito, trovandogli nelle tasche due involucri contenenti Shaboo per un totale di 1,5 grammi e mille euro in contanti, subito sequestrati. A casa sua, hanno poi recuperato anche altri 1,5 grammi di shaboo, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Nel suo box, invece, erano nascoste 26 biciclette, alcune delle quali, come bici da corsa, di rilevante valore economico, e uno scooter elettrico.