Milano: atti vandalici con botti Capodanno, 6 indagati a Cinisello Balsamo

Milano, 5 gen. (AdnKronos) - La polizia ha indagato a Cinisello Balsamo, comune in provincia di Milano, sei persone per i reati di danneggiamento aggravato, detenzione abusiva di materiale esplodente, esplosioni pericolose e procurato allarme. Gli agenti del Commissariato hanno identificato i giovani tra i 15 e i 18 anni che, nel corso della notte di Capodanno, approfittando dei tradizionali festeggiamenti, si sarebbero resi responsabili di atti vandalici "ed in particolar modo del danneggiamento di suppellettili e arredi urbani in piazza Gramsci". Poco prima della mezzanotte avrebbero prima esploso dal balcone dell'abitazione di uno di loro alcuni colpi a salve con pistole scacciacani regolarmente detenute e, subito dopo, usciti di casa e raggiunto il centro cittadino, avrebbero iniziato l'azione di danneggiamento di arredi urbani utilizzando potenti ordigni esplosivi che sono stai fatti deflagrare all'interno dei cestini dei rifiuti, distruggendoli completamente. Anche una delle panchine è stata completamente divelta da un ordigno. "L'enorme potenziale esplodente, considerando i potenti effetti deflagranti capaci di distruggere una panchina in ferro, ha evidenziato il pericolo cui sono stati esposti sia gli stessi giovani, incuranti delle conseguenze, che altre persone che in quel momento potevano trovarsi nei pressi della piazza nel centro cittadino", spiegano i poliziotti. All'individuazione dei giovani si è giunti grazie alle immagini che gli stessi avevano postato, vantandosi, sui social network.