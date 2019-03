Milano: brusca frenata metro M2, grave un passeggero, altri contusi**

Milano, 4 mar. (AdnKronos) - Diversi passeggeri che stamane viaggiavano sulla metropolitana milanese M2, in direzione Abbiategrasso, sono rimasti contusi - di cui uno in modo grave - a causa di una brusca frenata. L'episodio è avvenuto alle 7.45 all'altezza della fermata Loreto. Per consentire i soccorsi è stato necessario interrompere la circolazione della linea 2 su entrambe le direzioni. Il bollettino dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, parla di una persona trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, due contusi (codici verdi) a Città Studi e Cto. Due passeggeri invece hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un'automedica. Da quanto comunica l'Atm, la circolazione è ripresa, dopo essere rimasta sospesa per circa un'ora.