Milano: brusca frenata metro M2, grave un passeggero, altri contusi (2)

(AdnKronos) - Atm ha poi fornito dettagli sull'accaduto, causato dall'attivazione della frenata di sicurezza. Dei feriti, una persona è stata trasportata al Niguarda in codice rosso, due sono state medicate sul posto e altre due trasportate in codice verde. "Dalle prime ricostruzioni, il sistema è entrato in funzione perché il treno stava viaggiando ad una velocità superiore rispetto a quella consentita in quella tratta specifica e in quelle condizioni di esercizio, e quindi, per motivi di sicurezza, si è correttamente attivata automaticamente la frenata di emergenza", spiega Atm. La circolazione è stata interrotta tra Cimiano e Caiazzo per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso che sono avvenute a bordo del treno. Sulla tratta sospesa è stato istituito un servizio di bus sostitutivi.