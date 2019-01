Milano: cadavere trovato nel muro, per investigatori è albanese scomparso

Milano, 21 gen. (AdnKronos) - Apparterrebbero al cittadino albanese scomparso da Genova circa cinque anni fa, i resti ritrovati lo scorso 16 gennaio dentro il muro di una casa in ristrutturazione di Senago, in provincia di Milano. Lo affermano i carabinieri del comando provinciale di Milano, precisando che "gli approfondimenti investigativi consentono, allo stato, di ritenere che si possa trattare di Lamaj Astrit, cittadino albanese classe '71, già domiciliato a Genova e noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti, di cui era stata denunciata la scomparsa nel gennaio 2013". "Indubbia" la morte violenta del 48enne, secondo gli inquirenti che ora stanno scandagliando varie piste per risalire alle cause del decesso ed identificare l'autore dell'omicidio.