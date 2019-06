Milano: capitale degli stage con oltre 31mila, c’è un 15% di over 35

Milano, 25 giu. (AdnKronos) - Anche nel 2017 Milano può fregiarsi del titolo di capitale degli stagisti. In quell'anno, sono stati 31mila gli stage attivati nel capoluogo e nella città metropolitana, in parte tirocini extracurricolari in parte tirocini curricolari. La ricerca ?Milano, ancora capitale degli stagisti?, a cura di Eleonora Voltolina, fondatrice della testata la 'Repubblica degli Stagisti' ha sviscerato alcuni elementi che persistono nel mondo degli stage: ancora oggi, per il 41% dei tirocini extracurricolari mappati era prevista una indennità inferiore a 500 euro al mese. E se è vero che per la normativa regionale lombarda fino a pochi mesi fa indennità inferiori a 500 euro non erano tecnicamente illegali, ciò non toglie che siano basse e non mettano gli stagisti in grado di mantenersi autonomamente in città care come Milano. Nel 37% dei casi, l'indennità si colloca tra i 500 e i 750 euro al mese, e solamente il 22% prevede un rimborso spese superiore ai 750 euro. Ma i tirocinanti 'fuori sede' sono quasi un terzo del totale e devono affrontare anche il costo di un alloggio in affitto in città. Nel caso dei tirocini extracurriculari, dalla ricerca emerge che quasi un quarto degli stage sia fatto da persone che hanno smesso di studiare da oltre tre anni e con una età media più elevata. Nel 13% dei casi gli stagisti hanno meno di vent'anni; c'è poi un 37% di giovani tra i venti e i venticinque anni, un 35% tra i ventisei e i trentacinque anni, e un 15% di over 35. Gli stage extracurricolari durano in media di più rispetto ai curricolari. La durata più frequente ? 42% del totale ? è quella dei classici sei mesi, seguita da un periodo compreso tra i sei e gli undici mesi (12% dei casi) e ancor più significativa presenza di stage che durano addirittura un anno (21%).