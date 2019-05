Milano: Caritas, 11mila persone hanno chiesto aiuto per pagare bollette

Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Nel 2018 nella Diocesi di Milano 11mila persone hanno chiesto aiuti economici per le bollette e gli affitti ai centri di ascolto della Caritas Ambrosiana. Per evitare i distacchi lo scorso anno l'organismo diocesano ha pagato 6mila bollette della luce. "Essere costretti a vivere senza luce, e quindi senza riscaldamento, sconvolge anche moralmente, perché si traduce in uno stigma sociale, che fa sentire poveri in modo umiliante", afferma Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Secondo una ricerca condotta sui beneficiari di Empowerment, il progetto realizzato da Caritas Ambrosiana in collaborazione con il Comune di Milano, coloro che non riescono a pagare le bollette sono principalmente i cittadini italiani e la metà ha fino a tre figli. Più di un terzo (il 34%) ha un'età compresa tra i 45 e i 54 anni. Il 43,7% ha una licenza di media inferiore, ma c'è anche chi ha ottenuto un diploma (28,9%) e anche una laurea (7,4%). Il 45,2% è disoccupato, ma quasi la metà (49,6%) non ha un reddito sufficiente, nonostante abbia un lavoro. Il progetto, partito a novembre 2017, ha riguardato fino al 31 gennaio scorso, 135 persone in stato di fragilità economica che si erano rivolte ai centri di ascolto di Caritas presenti nelle parrocchie.