Milano: clochard trovato senza vita

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Un 63enne di origine romena, senza fissa dimora, è stato trovato morto poco dopo le nove di questa mattina, a Milano. Il cadavere era riverso tra alcune fioriere di via Castelfidardo, nei pressi dell'ospedale Fatebenefratelli. Sul posto è intervenuta la polizia, oltre al personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul corpo dell'uomo non sono stati riscontrati segni di violenza, mentre in una tasca gli agenti hanno trovato un certificato medico del vicino pronto soccorso, per abuso di sostanze alcooliche. Il pm di turno ha messo la salma a disposizione delle autorità sanitarie.