Milano: Coldiretti consegnerà ‘spesa sospesa’ all’arcivescovo Delpini

Milano, 19 gen. (AdnKronos) - In occasione della prima visita dell'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini al mercato agricolo coperto di Porta Romana, sarà consegnato il ricavato dell'iniziativa della 'spesa sospesa', che si sta svolgendo presso il nuovo farmers' market di Campagna Amica nel capoluogo lombardo. L'appuntamento - spiega la Coldiretti Lombardia - è fissato per mercoledì 30 gennaio, alle ore 11, in via Friuli 10/A. L'arcivescovo incontrerà i produttori e i consumatori presenti. Riceverà poi un cesto di prodotti agroalimentari del mercato, a simboleggiare la 'spesa sospesa' raccolta grazie alle donazioni dei cittadini. La spesa sospesa - precisa la Coldiretti regionale - mutua l'usanza campana del 'caffè sospeso', quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. Partita in occasione delle festività di dicembre, i consumatori potranno partecipare all'iniziativa di solidarietà fino a sabato 26 gennaio: su ogni banco del mercato di Porta Romana ci sarà una cassettina dove poter lasciare offerte libere a favore dei più bisognosi. Il ricavato sarà convertito in prodotti alimentari di qualità destinati a una realtà del terzo settore, che sul territorio di Milano si occupa delle persone in difficoltà costrette a chiedere aiuto per mangiare.